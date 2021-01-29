【產經直播】港股2月是危是機？

2021年01月29日 16:18
  • 東網電視
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    港股連跌3個交易日後，原以為期結過後可以反彈跌少浸！偏偏環球股市唔爭氣，港股周五(29日)午後亦要跟隨外圍倒跌，最終收報28,283點，4個交易日合計累挫近1,900點。踏入二月，市場將由淡友主導？朝50天線(約27,353點)再進攻？
    市場焦點依舊圍繞新經濟股份，騰訊(00700)、美團(03690)一度雙雙反彈半成過外；小米集團(01810)亦因發布隔空充電技術一度企上30元水平，不過大部分升幅都在午後蒸發，莫非板塊強勢不再？
    臨近農曆新年，內需股獲資金追捧！九毛九(09922)曾抽升12%，創新高；安踏體育(02020)及李寧(02331)股價亦彈升，現價追入有冇So？
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