香港去年GDP跌6.1%史上最差　私人消費開支挫7.6%

政府統計處今日(29日)公布發布去年第4季及全年的本地生產總值(GDP)預先估計數字，去年第四季本地生產總值較2019年同期實質下跌3%，而去年全年與2019年比較，本地生產總值實質下跌6.1%，創有紀錄以來最差。政府預計，香港經濟2021年全年合計料會恢復正增長，但上半年的經濟情況將仍具挑戰，復甦的程度及速度受多項不確定因素影響，尤其是與疫情相關的不確定性。

去年第4季的私人消費開支與2019年同期比較實質下跌7.6%，較第3季8.2%的跌幅為小。而政府消費開支繼去年第3季上升7.1%後，在第4季與2019年同期比較實質上升5.6%，去年全年與2019年比較，政府消費開支實質上升7.8%。

貨品出口總額與去年同期比較錄得5.6%的實質跌幅，而第3季的升幅為3.9%。貨品進口則在第4季實質上升6.9%，而第3季的升幅為1.9%。服務輸出在第4季與2019年同期比較實質顯著下跌29.6%，而第3季的跌幅為33.5%。服務輸入在第4季實質則下跌35.9%，而第3季的跌幅為36%。

政府發言人表示，香港經濟在2020年第4季繼續復甦，但受本地第四波疫情影響，復甦步伐緩慢。貨物出口增強和金融市場暢旺繼續提供支持。根據預先估計數字，2020年第4季本地生產總值按年實質下跌3.0%，較第3季3.6%的跌幅稍為收窄，而經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第3季反彈2.7%後，在第4季輕微增長0.2%。

發言人續指，由於香港社會已經恢復穩定，因此去年經濟嚴重收縮主要是源自新冠肺炎的衝擊，與消費和旅遊相關行業，如住宿、膳食服務和零售等受疫情重創，其收縮幅度遠超整體經濟，反觀金融市場活動保持暢旺，與貨物進出口相關的活動近期亦明顯加快。

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