西證國際證券預告年度虧損減少
2021年01月29日 16:34
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西證國際證券(00812)發盈利警告，預期於截至2020年12月31日止年度的綜合淨虧損約1.24億至1.52億港元，其中，2020年度就孖展融資業務產生之應收帳款的預期信貸虧損約1.49億元。而截至2019年12月31日止年度的綜合淨虧損為3.45億元。
董事會認為上述預期虧損減少，主要由於集團2020年度坐盤買賣預期錄得投資淨收益大幅增加；集團2020年度就孖展融資業務產生之應收帳款的預期信貸虧損大幅減少；及集團採取了各項成本縮減措施令開支減少。
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