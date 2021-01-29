負資產住宅按揭貸款宗數按季減少14宗

香港金融管理局公布，截至去年第4季末，負資產住宅按揭貸款宗數按季減少14宗或7.03%，至185宗。金管局指，相關個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額，由第3季末的11.55億元，減至12月底的10.6億元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由去年第3季底的3,300萬元，減少至第4季末的3,000萬元。

銀行自從2011年第1季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

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