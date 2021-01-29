美國6大航空公司去年合計淨虧損逾2340億元

新冠肺炎疫情重創美國航空業。外媒報道，計及美國第四大航空公司西南航空(Southwest Airlines)公布去年淨虧損31億美元(約241億港元)，數據顯示美國六大航空公司去年合計淨虧損超過300億美元(約逾2,340億港元)。

受疫情打擊，美國西南航空公布，去年的虧損是1972年以來首度出現年度淨虧損。該公司透露，每天虧損1,700萬美元(約1.32億港元)，且其收入需要從目前水平翻一倍才能達到收支平衡。

該公司執行長Gary Kelly表示，儘管希望今年可實現收支平衡，但這完全取決於客運量和營收的回升，而且很難預測反彈的時機，特別是商務飛行方面。即使1月獲得政府17億美元(約132億港元)援助，該公司仍處於緊崩的狀態，在人手過盛下，該公司計劃將向員工實施新一輪無薪假安排。

他又表示，雖然疫苗的供應應該意味著疫情的結束，但目前的旅客預訂趨勢並未表明到今年3月為止會有明顯的改善。如果沒有更多的政府援助，該公司在第一季度可能會因人事成本過高，而面臨額外10億美元(約78億港元)的損失。

而《信報》指出，美國航空與JetBlue日前分別公布，年度虧損96億元與16億元，加上早前宣布虧損的聯合航空、達美航空及阿拉斯加航空，美國6大航空公司去年虧損，合計達到304億美元，前1年則獲利138億美元。

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