金管局：去年12月新申請貸款個案按月增0.2%

香港金融管理局公布2020年12月份的住宅按揭統計調查結果，該月份新申請貸款個案按月增加0.2%，至11,396宗。

12月份新批出的按揭貸款額按月增加3.4%，至384億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加5.4%，至64億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加0.7%，至266億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加15.8%，至54億元。

至於，12月份新取用按揭貸款額按月增加3.7%，至265億元。

以香港銀行同業拆息(H)作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由11月份的94.6%上升至12月份的95.2%。以最優惠貸款利率(P)作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由11月份的2.5%上升至12月份的2.6%。

12月底未償還按揭貸款總額按月增加0.6%，至15,821億港元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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