美股「散戶抱團」領軍人遭起底　原來係一位…

美股GameStop遭網絡散戶群起瘋炒，與華爾街機構打起挾淡倉大戰之際，有外媒起底，發現原來發動這場「戰役」的用戶，是一位來自麻薩諸塞州(Massachusetts)的34歲財務顧問Keith Patrick Gill，彼曾在保險業巨頭萬通(MassMutual)工作，對財務應有一定的認識，算是一位非一般的「散戶」！

外電指出，Gill在社群媒體上有兩個身份，一個是YouTuber「Roaring Kitty」，另一個是Reddit論壇「下注華爾街(WallStreetBets，WSB)」社群上的「DeepF***ingValue」，他的一系列文章吸引了眾多散戶進場GameStop，掀動這場世紀挾淡倉風暴。

報道又指，Gill於2019年9月在Reddit論壇上，發出了首篇「GME YOLO」的文章，之後他一再強調看好GameStop，還貼出對帳單，吸引了許多散戶一起做好該股。針對許多評論質疑，Gill並沒有回應；而萬通則表示，他已不是該公司員工。

報道指根據Gill在Reddit論壇的對帳單，他在GameStop的股票和期權投資回報率超過40倍，相關持倉加上現金，共值近4,800萬美元(約3.74億港元)，而在昨(28日)網絡券商限制該股交易時，他當天就虧了1,480萬美元(約1.15億港元)，但整體仍保有3,300萬美元(約2.57億港元)的收益，身家大上大落，且看會否好戲在後頭！

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