【中環剝花生】環球股市新玩法？

港股1月份顯著波動，雖然指數月尾大幅回吐，但全月仍升1,052點；有指北水是港股今輪升市功臣，資金規模之大亦前所未見，不單止買入受美國制裁的股份，更追捧一眾中資科網龍頭，有評論更直指，內地資本已從歐美資本手中，奪取港股定價話語權。與此同時，未來將有更多千億市值中概股排隊在港上市；種種變化將為港股帶來結構性改變？股民如何捕捉投資機遇？

另一方面，美股近日亦出現異象，多隻遭機構投資者沽空的股票，如視像遊戲零售商GameStop及電影院營運商AMC等，在美國散戶瘋炒之下狂升，挾爆大戶淡倉，事件有何啟示？距離爆股災不遠？

今集《中環剝花生》搵嚟星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享，以及中國通海證券投資部副總裁張曦嵐，同你拆局。

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