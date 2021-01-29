去年內地房貸餘額49萬億人幣　增速降至11.7%

人民銀行公布，於2020年底，人民幣房地產貸款餘額49.58萬億元人民幣(下同)，按年增長11.7%，比2019年底的增速降低3.1個百分點，連續29個月回落。全年計，增加5.17萬億元，佔同期各項貸款增量的26.1%，同較2019年全年水平低7.9個百分點。

截至去年底，房地產開發貸款餘額11.91萬億元，按年增長6.1%，增速比2019年末低4個百分點。其中，保障性住房開發貸款餘額4.65萬億元，按年增長1%，增速比2019年末低5.7個百分點。個人住房貸款餘額34.44萬億元，按年增長14.6%，增速比2019年末低2.1個百分點。

早前人行金融市場司司長鄒瀾表示，去年內地房地產貸款增速8年來首次低於各項貸款增速，將堅持「房住不炒」，保持房地產金融政策連續性、一致性、穩定性，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度。

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