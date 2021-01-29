東陽光藥料去年營業收入跌62%

該集團指，預期中的公司營業收入減少主要是由於受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，各等級醫院等醫療機構人流量明顯下降，導致核心產品可威銷量隨之下降。隨着中國國內疫情得到控制，門診數量逐漸提升，預計未來集團核心產品銷量將逐漸恢復。

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