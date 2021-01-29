北京北辰實業預警利潤按年跌82%
2021年01月29日 17:41
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北京北辰實業股份(00588)公布，預計截至2020年12月31日止年度的公司所有者之應佔利潤將有所下降，預計220年度公司所有者之應佔利潤為3.22億元到4.47億元人民幣，按年下降75%到82%，預計公司2020年度不含投資性房地產公平值變動損益並扣除非經常性損益的公司所有者之應佔利潤為2.65億元到3.88億元，與按年下降78%到85%。
年度新冠肺炎病毒疫情對公司投資物業及酒店板塊造成巨大影響，且對中小微企業進行租金減免，該板塊利潤同比減少。公司發展物業板塊受開發周期的影響，有關期間結算面積減少且結算的高毛利率產品佔比減少，以及對部分項目計提減值準備，該板塊利潤同比減少。
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