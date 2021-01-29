銀行公會預期超低利率環境會維持一段時間

香港銀行公會發言人表示，各銀行於本周二(26日)起開始提供兌換新鈔服務，並且採取多項措施，例如實施派籌安排、提前營業時間、設立特快櫃枱等控制分行人流，公會從會員銀行得知，這幾天的運作大致暢順，銀行都有因應分行的情況靈活調配，客戶的反應正面。銀行兌換鈔票的服務將維持至2月11日。

利率前景方面，發言人指，參考目前的經濟環境，加上預期本港資金仍然充裕，導致超低利率環境，將會維持一段時間。 由於宏觀經濟仍然存在多項不確定性，反映資本市場的資產價格無可避免受到這些因素影響，出現較大波動。

香港金融管理局數據顯示，去年全年銀行業的貸款增長為1.2%。發言人提及，若今年稍後市民開始接種疫苗，而幾項經濟數據似乎有改善迹象，相信香港經濟下半年的增長動力會加強，商業活動更趨活躍，屆時可望帶動貸款需求。惟經濟復甦需時，料不會在短時間內恢復。

對於因涉嫌違反《律師帳目規則》而被香港律師會接管的黃馮律師行。銀行公會指，公會以及會員銀行明白客戶的憂慮，在事件發生後，銀行公會已經與銀行業界、香港律師會，以及金管局，努力為受影響的客戶提供協助與此同時，銀行已經主動聯絡受影響客戶，按客戶的情況，靈活處理相關個案，包括提供付款假期安排(Payment Holiday)、過渡性貸款等不同財務方案。

發言人表示，公會將會成立工作小組，與律師會及各持份者緊密合作，研究如何減少類似事件對客戶構成的影響。

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