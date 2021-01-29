集團的業績優於中期業績公告的預期，並由2020年上半年的虧損轉為截至2020年12月31日止年度的預期溢利，董事會認為主要由於以下因素所致：(i)集團的工業產品貿易部於二零二零年下半年的銷售收益大幅增加。此乃由於該部門主要營運所在的中國及台灣能夠控制疫情，並持續至年底，令經濟活動得以復甦，使集團的許多客戶增加產能及訂單，從而使該部門的產品需求尤其是於整個第四季度意外地高企；(ii)於預期之外，集團的原產品製造部亦於下半年復甦，並成功於全年錄得整體溢利；及(iii)於下半年收取香港特別行政區政府推出的防疫抗疫基金「保就業」計劃的非經常性補貼。

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