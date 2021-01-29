該董事會表示，業績較去年同期預計出現大幅上升主要由於2020年8月18日，集團之非全資子公司中集產城引入曲江文投作為戰略投資者。2020年10月，曲江文投完成增資，中集產城實現從集團出表，預計在2020年產生的投資收益約為46億元，最終對集團損益的影響將以年度審計確認後的結果為準，集團將該投資收益列示為非經常性損益。另外，扣除非經常性損益的淨利潤變動由於部分業務受疫情影響業績下滑；受美元匯率波動影響，報告期體現為匯兌損失。集團通過遠期交易對冲匯率變動對集團經營利潤的影響，但匯兌損失歸屬於經常性損益，與此對冲的外匯套保工具的損益歸屬於非經常性損益。

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