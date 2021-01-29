內地三大航企發盈警　料共蝕388億人幣

中國南方航空發盈警，預計2020年全年實現歸屬於上市公司股東的淨虧損為79.07億到108.61億元，上一年度淨利潤為26.51億元。

該公司指出，期內新冠疫情爆發並迅速在全球蔓延，受疫情影響，旅客出行意願大幅降低，全球航空業遭受嚴重衝擊。2020年公司全年運力(可利用座公里)和收入客公里按年分別下降37.59%和46.15%，其中國際航線運力投入下降80.63%，收入客公里下降84.88%，座公里收入水平亦大幅下滑，公司2020年經營業績出現虧損。

中國國航公布，公司2020年年度將出現虧損，預計歸屬於上市公司股東的淨虧損約為135億元至155億元，歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨虧損約為138億元至人民幣159億元。

集團指2020年，新冠肺炎疫情對全球民航業造成巨大衝擊，中國民航客運運輸市場需求萎縮，產投倒掛，國際航線投入降至極低水平，本公司經營面臨前所未有的困難和挑戰，整體收入規模大幅下降。疫情以來，航班調整規模大、範圍廣、頻率高，且機組隔離、防疫等為本公司帶來一定成本增量。本公司投資的航空運輸企業亦虧損嚴重。

另外，中國東方航空公布，按中國企業會計準則，預計2020年歸屬於上市公司股

東的淨虧損人民幣98億元至人民幣125億元，具體業績將在公司2020年度報告中進行詳細披露。預計歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損為107億元至134億元。

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