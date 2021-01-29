該公司指，與上年相比，全年生鐵、粗鋼、鋼材產量均有所增加，經營業績較好。此外，2020年公司歸屬於上市公司股東的非經常性損益約為淨收益5.61億元，主要因公司處置非流動資產的損益、收到的政府補助及協商解除勞動合同的辭退補償等影響所致。

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