馬鞍山鋼鐵發盈喜
2021年01月29日 17:49
東網電視更多新聞短片
馬鞍山鋼鐵股份(00323)發盈喜，經財務部門初步測算，預計2020年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤19.79億元人民幣(下同)左右，與上年同期相比，將增加約8.51億元，按年增加75.44%左右。
該公司指，與上年相比，全年生鐵、粗鋼、鋼材產量均有所增加，經營業績較好。此外，2020年公司歸屬於上市公司股東的非經常性損益約為淨收益5.61億元，主要因公司處置非流動資產的損益、收到的政府補助及協商解除勞動合同的辭退補償等影響所致。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020