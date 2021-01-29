新創建料中期盈利倒退55%至65%

公告稱，董事會因應集團的策略及新型肺炎疫情下的市場情況，對若干非控權業務及投資進行了檢討與評估。基於該檢討，董事會決定集團1項投資重新分類為待售資產，並基於其公平值而得出的重新計量虧損、分佔1家集團投資的合營企業的資產減值及預期信貸虧損撥備，類似減值及撥備亦曾於截至2020年6月30日止年度作出。

與此同時，新創建本月較早前公布將蘇伊士新創建42%股權全數售予蘇伊士(亞洲)、然後將德潤環境12.55%實際權益再全數售予蘇伊士新創建，交易也會產生虧損。

不過，新創建強調，即使有上述預期的非經營性重新計量、減值及撥備，業務基礎及流動資金仍然堅實穩固，又預期公司將維持現時可持續及漸進的股息政策。

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