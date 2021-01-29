新創建料中期盈利倒退55%至65%
2021年01月29日 17:50
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新創建集團(00659)發公告，預告截至去年12月底止半年，該公司應佔經營溢利按年增長超過40%，惟股東應佔溢利將按年下跌55%至65%，主要是公司預計將於該期間的財務報表上作出若干非經營性重新計量、減值及撥備。
公告稱，董事會因應集團的策略及新型肺炎疫情下的市場情況，對若干非控權業務及投資進行了檢討與評估。基於該檢討，董事會決定集團1項投資重新分類為待售資產，並基於其公平值而得出的重新計量虧損、分佔1家集團投資的合營企業的資產減值及預期信貸虧損撥備，類似減值及撥備亦曾於截至2020年6月30日止年度作出。
與此同時，新創建本月較早前公布將蘇伊士新創建42%股權全數售予蘇伊士(亞洲)、然後將德潤環境12.55%實際權益再全數售予蘇伊士新創建，交易也會產生虧損。
不過，新創建強調，即使有上述預期的非經營性重新計量、減值及撥備，業務基礎及流動資金仍然堅實穩固，又預期公司將維持現時可持續及漸進的股息政策。
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