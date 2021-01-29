於2020年上半年，集團經歷新冠肺炎爆發之嚴重不利影響，於相關期內，集團之經營面對重大程度之停產及幹擾，並需就生產設施進行必要之健康及安全措施而招致額外成本，導致於截至2020年6月30日止集團錄得淨虧損2.94億元及公司擁有人應佔虧損1.98億元，然而自2020年下半年起受惠於中國經濟環境之整體復蘇之有利因素，與及集團之發動機及相關部件分部、與及汽車零部件及其他工業服務分部之業務量強勁增加所帶動，致集團之業務及

盈利表現均獲得顯著改善。

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