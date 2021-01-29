預先批核還息不還本貿易融資貸款還款期延長90天

香港金融管理局今日(29日)聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。截至2020年12月底，銀行業為支援企業客戶已批出超過5.8萬宗貸款展期等支援措施，涉及金額達7,400億元。

金管局表示，鑑於疫情反覆，經濟活動持續受到影響，部分客戶資金周轉仍然困難，協調機制同意，有需要的企業客戶可再獲延長貿易融資貸款還款期90天。合資格企業客戶在2020年11月至2021年1月底，新取用的貿易融資貸款同樣可以獲延長90天。如屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。銀行不會為這次延長安排向合資格客戶發個別通知。

協調機制亦同意銀行在處理小巴經營者升級至19座小巴的再融資申請時，會提供更大彈性。金管局強調，在不違反審慎風險管理原則下，銀行毋須硬性遵從85%貸款比率上限的規定，但相關新批貸款用途應限於購置新車。

另外，就的士小巴及其他非專營巴士新造貸款，金管局指，與會銀行表示會積極研究在未來兩年暫時延長新批的士小巴貸款的年期上限至30年，及延長非專營巴士貸款的年期上限至10年，並會在符合審慎風險管理原則下，以不同方案減輕車主的還款負擔。與會銀行也同意，會按「預先批核還息不還本」計劃的原則，處理以個人名義敍造的的士小巴及商用汽車貸款的還息不還本及展期要求。

金管局表示會繼續透過協調機制與銀行和工商界保持溝通，盡快就「預先批核還息不還本」計劃4月底到期的後續安排作出決定。

「預先批核還息不還本」計劃在2020年5月起生效，共有約100家銀行參與，覆蓋約12萬多合資格企業客戶。在2020年11月至12月期間，4,600位合資格客戶參與延長計劃，參與率為4%。

滙豐銀行發言人表示，該行歡迎相關措施，將積極作出配合，並繼續因應客戶的情況提供協助。截至2020年底，該行所批出的企業「還息不還本」及其他延期還款等個案，涉及逾2,300億元貸款金額。

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