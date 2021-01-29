Silversands首輪銷售截票共錄近380個登記
2021年01月29日 18:48
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各區新盤連環開售。信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，明日(30日)開售首批50個單位，剛已截止接受認購，共錄近380張入票登記，超額認購約6倍。項目首張價單提供50伙，扣除18.5%最高折扣優惠後，折實平均呎價19,888元。
價單顯示，首批包括20個一房及30個兩房戶，全屬標準單位，折實售價介乎586.31萬至1,039.94萬元，折實呎價18,889至20,802元。最低售價單位為5A座1樓F室，實用面積306方呎，間隔一房設計，折實呎價19,160元。
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