羅兵咸永道：附帶權益稅務寬減促進私募及創投發展

香港政府周五(29日)刊憲附帶權益的稅務寬減條例草案，就基金管理公司及僱員獲發的附帶權益，豁免全部利得稅和薪俸稅，並將在2月向立法會提交修訂條例草案。會計師行羅兵咸永道對此表示歡迎，並樂見港府採納行業意見。

羅兵咸永道亞太區金融服務部稅務主管何潤恆認為，附帶權益稅務優惠建議是一大進步，釋除了業內關於附帶權益稅務處理的疑慮，並確保香港保持作為基金管理人落戶地點的吸引力和競爭力，這對香港資產和財富管理行業的發展至關重要。

羅兵咸永道審計合夥人關維端指，此擬議的附帶權益稅務寬減是促進香港私募及創投生態系統的重要部份。該行相信行業將非常期待這個具備操作性的附帶權益稅務寬減，鞏固香港作為亞洲領先的國際資產和財富管理中心地位，其中包括統一基金免稅法案丶開放式基金型公司制度丶有限合夥基金制度以及近期有關容許基金註冊地轉移至香港的建議。

財經事務及庫務局局長許正宇日前表示，近年國際稅務制度改變，促使基金結構和活動由離岸轉為在岸，其他地方已逐漸透過不同措施吸引私募基金，認為香港需要推出更多具競爭力的措施，吸引私募基金落戶。

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