盈利倒退反映疫情影響下，公司主動免除符合條件的自營商場相關租戶一個月的租金及管理費，並對部分受疫情影響嚴重的委管商場給予相應優惠支持，對受疫情影響最嚴重的個別自營商場的商戶在免除一個月租金及管理費的基礎上給予進一步的租金優惠，從而導致相關業務收入的下降。

疫情也使得公司項目前期品牌諮詢委託管理服務以及建造施工業務的推進進度有所延緩，從而使得相應收入出現同比下降。自採取上述支持措施後，公司的自營商場和委管商場的出租率出現穩步回升，2020年第四季度單季收入也見回升。

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