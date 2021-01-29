中州證券發盈喜
2021年01月29日 19:31
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中州證券(01375)發盈喜，預計截至2020年12月31日止年度股東應佔淨利潤介乎9,594.26萬元至11,394.26萬元人民幣(下同)，與前一年同期的5,822.27萬元相比，將增加64.79%至95.70%。
盈利上升反映多層次資本市場不斷完善，基礎制度改革穩步推進，證券市場持續回暖。該公司著力提升資本實力，改革成效持續顯現，主體業務穩健發展，證券經紀業務、融資融券業務及部分子公司投資業務收入增加。
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