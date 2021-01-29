新盤帝御·嵐天輕微提價1.1%

農曆新年來臨前，發展商繼續積極開盤。新界區兩個全新項目收票持續增加，當中屯門區上車大盤乘勢提價加推單位，料下周正式開盤。而馬鞍山項目本周六將啟動首輪銷售，共錄約6倍超額認購。

●屯門帝御·嵐天已錄1472票 提價加推56伙應市

新盤登記踴躍，發展商積極加推單位應市。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，屯門帝御·嵐天收票反應理想，暫錄約1,472張入票，地產代理入票佔16張，入票量較首兩張價單合共168伙超額認購逾7倍。

為回應市場需求，剛加推全新2號價單，共有56伙，折實平均呎價15,195港元，較首張價單輕微提高1.1%，折實售價303.03萬元起，最低呎價13,999元起，料明(30日)再度加推新價單，亦具加價空間。下周開售時，有機會推出整體約一半單位。

他透露，公司下個項目料為元朗尚悅·天城，料2月有機會開售，第2季料將推出啟德項目。

●Silversands首輪銷售截票共錄近380個登記

各區新盤連環開售。信和置業（00083）旗下馬鞍山Silversands，明日開售首批50個單位，剛已截止接受認購，共錄近380張入票登記，超額認購約6倍。項目首張價單提供50伙，扣除18.5%最高折扣優惠後，折實平均呎價19,888元。

價單顯示，首批包括20個一房及30個兩房戶，全屬標準單位，折實售價介乎586.31萬至1,039.94萬元，折實呎價18,889至20,802元。最低售價單位為5A座1樓F室，實用面積306方呎，間隔一房設計，折實呎價19,160元。

●MONACO推售90伙 大批準買家排隊報到

會德豐地產旗下啟德MONACO，今晚(29日)推售90伙應市，大批準買家已到達尖沙咀售樓處外排隊等候報到，場面熱鬧。該批單位日前截止接受認購，共錄逾1,300張入票，超額認購逾13倍，當中佔逾一成為新入票，反應理想。

項目首兩輪銷售反應理想，累售277伙，套現近33億元。今推售單位包括8個開放式、14個一房、21個兩房、47個三房戶，實用面積由280至727方呎，折實售價666.7萬至1,927.4萬元，呎價23,714至28,648元，折實平均呎價為25,182元，預計可套現約12億元。

●中原料MONACO第3輪銷售即晚可沽逾50伙

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德MONACO今日進行第3輪銷售，該行買家出席率達7至8成，主要為首兩輪銷售的向隅客，來自各區及不同類型，預計今晚可售出逾50個單位。

●屯門The Carmel複式戶2740萬元售出

●弦雅樓價445萬元單位交易告吹

據一手銷售資訊網資料，佳兆業集團（01638）旗下長沙灣弦雅，原本於1月20日售出的11樓C單位，實用面積206方呎，當時成交價445.06萬元，呎價21,605元，已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

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