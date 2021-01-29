多盤齊發！美聯料一手交投3日可達350宗

美聯住宅部行政總裁布少明表示，啟德MONACO周五(29日)展開新一輪銷售，周六(30日)將軍澳日出康城及馬鞍山新盤亦將推售，估計今起一連3日的一手成交量可達350伙，勢帶動全月一手成交量增至約1,500宗。

他指出，以公司客戶統計，MONACO今日的買家佔約一半來自九龍區，新界區佔約3成，其餘約兩成來自港島。整體用家比例料達6成，投資者則佔約4成。

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