預期虧損主要由於受到新型冠狀病毒的影響，外牆工程業務的建材供應商的供應鏈管理及產能均受影響，導致供應商延誤交付以及建築材料產品質量下降。為了讓進行中的項目趕上原定的工程進度並維持集團工程質量，集團需支付額外的外判費用及材料成本，以加快安裝工序及更換有缺陷的建築材料，以致於2020財政年度若干項目蒙受明顯的虧損等原因。

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