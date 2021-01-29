中國平安參與北大方正集團合併重整

集團周五(29日)收到方正集團管理人通知，確定由中國平安、珠海華發集團、深圳市特發集團組成的聯合體作為方正集團重整投資者。管理人後續將依法推進投資協議簽署及重整計劃草案制定等相關工作。

中國平安稱，重整計劃草案尚須經過方正集團債權人會議表決、人民法院裁定批准等法律程序後方可生效，尚存在一定不確定性。公司將根據參與方正集團重整的進展情況及時履行信息披露義務。

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