元朗尚悅破單月成交宗數紀錄　溱柏交投升1.7倍

最近二手樓市交投大旺，多個屋苑買賣急增，其中元朗尚悅本月已錄27宗成交，破單月成交紀錄，同區溱柏亦有24宗，按月勁升1.7倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康景花園B座低層3室，實用面積699方呎，三房連套房間隔，以988萬元易手，實用呎價14,134元。原業主於1998年以270萬元買入單位，持貨約23年帳面獲利718萬元。

●鰂魚涌太古城漢宮閣高層A室，實用面積709方呎，三房間隔，去年9月以1,470萬元連租約放盤，終減至1,373萬元易手，實用呎價19,365元。

●上環荷李活華庭A座低層C室，實用面積631方呎，兩房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價15,848元。原業主於1999年12月以285萬元買入單位，持貨21年帳面獲利715萬元。

●小西灣藍灣半島2座中層C室，實用面積733方呎，三房連套房間隔，成交價1,292萬元，實用呎價17,626元。

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九龍區

●紅磡半島豪庭2座中層M室，實用面積469方呎，一房間隔，去年中開價980萬元，最終累減100萬元，以880萬元成交，實用呎價18,763元。原業主於2010年11月以475萬元買入單位，持貨逾10年帳面獲利405萬元。

●長沙灣尚都中層C室，實用面積318方呎，一房間隔，開放式廚房設計，以600萬元成交，實用呎價18,868元。據悉，原業主2016年8月以484萬元入市，持貨逾4年帳面獲利116萬元。

●尖沙咀港景峯今年首錄成交，單位為1座低層C室，實用面積804方呎，三房連套房間隔，以1,900萬元獲承接，實用呎價23,632元。

●將軍澳維景灣畔6座中低層C室，實用面積664方呎，三房連套房間隔，原叫價1,080萬元，減價12萬元，最後以1,068萬元易手，實用呎價16,084元。

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新界區

●粉嶺碧湖花園5座低層C室，實用面積441方呎，兩房間隔，成交價545萬元，實用呎價12,358元。原業主於2011年以198萬元購入單位，持貨約10年帳面獲利約347萬元，升值約1.8倍。

●東涌映灣園10座中高層G室，實用面積757方呎，三房連套房間隔，原叫價980萬，減價105萬元或約10.7%，以875萬元獲承接，實用呎價11,559元。屋苑目前有約293個單位放售，入場價由630萬元起。

●大圍金獅花園1期D座中層2室，實用面積285方呎，兩房間隔，以470萬元易手，實用呎價16,491元。原業主於2016年以290萬元購入單位，現帳面獲利約180萬元。

●馬鞍山居屋錦英苑B座中層3室，實用面積401方呎，兩房間隔，已補價自由市場價成交價488萬元，實用呎價12,170元。原業主2015年以360萬元購入單位，持貨6年帳面獲利128萬元。

●元朗尚悅本月錄約27宗成交，破單月成交紀錄，其中3座低層G室，實用面積442方呎，兩房間隔，原業主叫價599萬元放售，議價後以575萬元成交，實用呎價13,009元。

●元朗溱柏本月已錄約24宗成交 較上月多1.7倍，屋苑5座高層F室，實用面積468方呎，一房間隔，叫價640萬元，減價34萬元或5.3%，以606萬元沽出，實用呎價12,949元。原業主2014年6月以386.4萬元一手單位，持貨6年多帳面獲利219.6萬元。

●荃灣爵悅庭本月暫錄約12宗成交，屋苑西爵軒中層F室，實用面積450方呎，兩房間隔，開價約785萬元放售，終以757萬元成交，實用呎價16,822元。

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