首創置業發盈警
2021年01月29日 21:24
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首創置業(02868)公布，初步估計公司截至2020年12月31日止年度歸屬於母公司股東的淨利潤預計按年下跌45%至60%，該預期下跌原因包括受新冠肺炎疫情影響，集團商品房開發進度延遲，一級開發節奏放緩，奧特萊斯店舖業績下滑，同時集團重點發展的北京、天津等核心地區深受國家房地產限購限價等調控政策影響，商品房銷售速度減慢、若干項目毛利承壓，導致報告期房地產結轉利潤及毛利同比下滑；此外，因新冠肺炎疫情和國際形勢變化，集團於海外的房地產業務亦受到不利影響。集團於疫情期間減免奧萊商戶及其他持有物業租戶租金，亦對集團的收入和利潤造成一定影響。
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