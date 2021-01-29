沽空機構也從良？香櫞：不再唱淡 以後為散戶服務
2021年01月29日 22:02
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沽空機構也從良？美國沽空機構香櫞(Citron)在社交平台上發文稱，將停止發表沽空報告，終止這個從事20年的業務，專注於長線投資機會，為散戶投資者發掘倍升股的機遇。
然而，近日圍繞美國遊戲零售商GameStop等股份的「多空會戰」正是由香櫞引起，其19日發文唱淡GameStop股價只值20美元，卻反被被活躍於網上熱門論壇的散戶狙擊。香櫞創辦人Andrew Left早前發文表示，因家人受騷擾，不會再發表關於GameStop的評論，目前最新舉措更是退出沽空研究行列。
事實上，近年沽空機構頻頻狙擊本港上市公司「搵食」，包括香櫞在內多家沽空機構，如渾水研究(Muddy Waters)、格勞克斯(Glaucus)、匿名分析(Anonymous Analytics)及Emerson等，均活躍於本港。
不過證監會於2014年首次向海外沽空機構反擊，針對香櫞2012年發表報告狙擊中國恒大(03333)，證監會在市場失當行為審裁處展開針對香櫞創辦人Andrew Left的研訊程序，指其報告載有虛假及具誤導性資料，Andrew Left被裁定從事市場失當行為。證監會亦指他因沽空恒大而獲取逾280萬元的名義利潤。
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