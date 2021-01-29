沽空機構也從良？香櫞：不再唱淡　以後為散戶服務

沽空機構也從良？美國沽空機構香櫞(Citron)在社交平台上發文稱，將停止發表沽空報告，終止這個從事20年的業務，專注於長線投資機會，為散戶投資者發掘倍升股的機遇。

然而，近日圍繞美國遊戲零售商GameStop等股份的「多空會戰」正是由香櫞引起，其19日發文唱淡GameStop股價只值20美元，卻反被被活躍於網上熱門論壇的散戶狙擊。香櫞創辦人Andrew Left早前發文表示，因家人受騷擾，不會再發表關於GameStop的評論，目前最新舉措更是退出沽空研究行列。

事實上，近年沽空機構頻頻狙擊本港上市公司「搵食」，包括香櫞在內多家沽空機構，如渾水研究(Muddy Waters)、格勞克斯(Glaucus)、匿名分析(Anonymous Analytics)及Emerson等，均活躍於本港。

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