上海樓市再收緊　要求嚴查買家身份及資金來源

深圳要求嚴查樓市買家身份及資金來源後，已惹來市場憂慮情況會蔓延至其他一線城市。果然，上海銀保監局周五(29日)晚發通知，要求各商業銀行全面開展風險排查，對去年6月以來發放的消費類貸款、經營性貸款以及個人住房貸款進行全面自查，並於下月底前提交自查和整改報告。

據《上海銀保監局關於進一步加強個人住房信貸管理工作的通知》要求，銀行嚴格審核首期貸款資金來源和償債能力，並按照上海市住房限購政策的要求，採取有效措施加強對借款人，尤其是夫妻離異購房限貸資格審查。於個人住房貸款發放管理方面，要重點支持借款人購買首套中小戶型自住住房的貸款需求，且只能對購買主體結構已封頂住房的個人發放住房貸款。

該市擬實施業務合作准入和名單制管理，建立貸後質量監測及中介退出機制。對發現存在為購房者提供首期貸款支持、聯合「包裝公司」協助偽造貸款資質和收入證明等違規行為的房地產中介，立即終止合作，並將其列入黑名單，報送上海市銀行同業公會。

該局指，周四(28日)已召集轄內商業銀行召開個人住房貸款專題會議，強調個人住房信貸管理有關要求，接下來將按銀行房地產政策執行及自查情況，開展房地產貸款業務專項檢查，對發現的問題將依法採取監管措施，促進上海商業銀行住房金融業務穩健運行。同時，繼續加大上海市房地產信貸運行情況的監測分析力度。

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