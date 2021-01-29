道指早段瀉364點　GameStop報復式反彈

美股近日大幅波動削弱投資者入市氣氛，加上強生(J&J)研發的新冠肺炎疫苗的臨床測試表現遜色，美股周五(29日)早段受壓。道指大幅低開364點，報30,239點，標指跌29點，至3,758點，以科技股掛帥的納指瀉71點，至13,266點

不過，Robinhood日前限制GameStop(GME)等股價走勢波動的股份後，遭網民在社交媒體狠批，甚至用戶威脅提出集體訴訟後，宣布由周五起容許「有限度買入」GME股份，消息刺激GME股價於周五早段報復式反彈83%，報354.35美元，AMC亦飆升62.5%至14.03美元，兩隻股份周四(28日)分別跌44%及57%。

業績方面，重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)上季純利倒退29%，至7.8億美元，收入亦減少15%至112.6億美元，股價早段報186.51美元，升1.1%。

美國石油公司雪佛龍第4季虧損6.55億美元，全年蝕55億美元，為2016年來首錄全年虧損，股價早段跌2.4%至86.8美元。

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