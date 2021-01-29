鳳祥股份發盈警
2021年01月29日 22:47
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鳳祥股份(09977)公布，相較於截至2019年12月31日止年度之經審核綜合純利約8.33億元人民幣，集團預期將錄得溢利將減少至約1.6億元至2億元人民幣，溢利下滑之主要原因乃主要歸因於(i)銷售雞苗之溢利減少，該減少是因為，基於策略考慮主動大幅減少雞苗產量與銷量，同時也受到了雞苗價格劇烈波動的影響；(ii)集團雞肉製品之毛利減少，部分原因是生雞肉製品之平均售價降低；及銷售、營銷、推廣及研發費用因集團增加對其新零售業務的資源投資而增加。
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