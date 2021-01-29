【產經評論】互聯網顛覆世界　散戶屠鱷非偶然

最近美股出現「散鱷大戰」，網絡散戶結聚力量，將一些被傳統金融機構視為「無可救藥」從而大舉沽空的個股炒上，進而挾淡倉而獲取暴利，令華爾街大戶聞風喪膽。其實，這一幕「散戶鬥大鱷」，既是互聯網興起顛覆世界下的一個現象，也是全球經濟貧富懸殊下，新世代投資者挑戰傳統金融勢力的一種體現，應對之法是要正視問題的根源並加以治理，否則後患無窮！

新冠肺炎疫情下，互聯網對人類生活的滲透率大升，加上疫下不少人賦閒在家，靠積蓄或政府現金接濟，眼見股市迭創新高，都樂於往股市淘金，致令近年散戶參與美股的程度大增。

網絡社交平台結集散戶力量，眼見愛股被沽空機構盯上，群起號召買入，與大戶對着幹，實行以挾淡倉破局。本來散戶挑機大鱷的劇本是天方夜譚，可這次散戶竟取得空前勝利，類似的暴漲個股浪接浪，相關操作有蔓延之勢。

除了互聯網興起結集散戶力量之外，這些年全球貨幣供應大增，資產泡沫白熱化，富人可以輕鬆錢搵錢，窮人生活卻愈見艱苦，貧富懸殊趨向極端。既得利益的中老年人掌控社會絕大部分財富，反觀新世代缺乏機會與資本，沒有出頭天。新一代投資者仇視華爾街傳統勢力，在網絡結集並一致行動挑機，是不折不扣的世代衝突。

雖然有美股券商嘗試以「斷線」暫停相關股份交易來應對散戶集體行動，但遭猛烈批評之餘，更惹來財資狀況不穩的傳聞，故都急急恢復交易，這又被散戶大軍視為一次勝利。不少投資名宿直斥散戶行為瘋狂如玩火，可這沒令散戶退場，反招來更多生力軍加入，就如參加「打大佬」的網絡遊戲，一起劫富濟貧、伸張公義，齊齊搵錢。這聽起來有點荒謬，卻成事實。

這宗「散戶屠鱷」事件已驚動美國官方調查，惟網絡散戶行動既是自發，沒有巨頭領軍，看好看淡行為後果自負，與大戶操作無異。理論上只要監管當局確認不涉市場操控或違法行為，確保市場環境公開公平公正，就無道理干預散戶操作，否則只怕會招來更大的反彈。

互聯網顛覆世界，去中心化趨勢既體現在虛擬貨幣挑戰傳統貨幣和商品地位，這次股市上演「散鱷大戰」亦絕非偶然！政、經從來分不開，新經濟興起正改變市場秩序，最終必將波及政治。可新興產業既已成為各地經濟競爭力的指標，新經濟發展沒有回頭路。如何及時調整施政，化解矛盾，理順內部關係，乃各地政府的一大挑戰。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020