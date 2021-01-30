快手據報以招股價上限115元定價

快手科技自周二(26日)至周五(29日)招股，招股價介乎105元至115元，每手100股計，一手入場費11615.89元。

快手貨源十分緊絀，即使重新分配後，公開發售比例由2.5%，僅增至6%，即21.9萬手。換言之，是次約7人搶購1手。

快手預期下周五(2月5日)在主板掛牌。

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