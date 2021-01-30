內地打工女王 青出於「男」
2021年01月30日 00:16
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若問及中國首富是誰，你大概想得出好幾個熟悉的名字：阿里巴巴(09988)的馬雲、騰訊控股(00700)的馬化騰、農夫山泉(09633)的鍾睒睒。但如果問到中國打工皇帝是誰？可能大多數人都答不出。因為她既不是來自阿里及騰訊等科網巨頭，也非來自地產實業等大型公司，而是傳統調味品生產企業海天味業(603288.SH)的副董事長程雪。
胡潤研究院今年首次公布《中國職業經理人榜》，列出了前50名中國最成功的職業經理人，登上今年胡潤中國職業經理人榜的門檻為財富達40億元人民幣(下同)，平均年齡50歲，平均在目前公司工作了17年。
海天味業副董事長兼常務副總裁、50歲的程雪以650億元財富成為「中國職業經理人首富」。騰訊公司執行董事、總裁劉熾平以290億元居第二，螞蟻集團董事長井賢棟以175億元位列第三。
程雪是海天味業的第二把交椅，同時是該企5名實控人之一。去年第三季財報顯示，程雪持有海天味業3.17%股份，共計1.03億股，持股市值達204億元。薪酬方面，2019年報顯示，程雪年薪達547萬元，僅次於該企董事長。
海天味業始創於清朝中葉，目前已成為中國最大的調味品企業。2014年上市後，股價接連翻倍上漲，市值一度突破7,100億元，更被內地股民稱為「醬料界的茅台」。事實上，海天味業共有6人上榜前50名職業經理人。
值得留意的是，中國女性打工仔巾幗不讓鬚眉，前50名中國職業經理人中，有五分之一是女性，高於胡潤百富榜上白手起家女企業家15%的比例。而前10名當中，除了「打工女王」程雪之外，另外兩位女性分別為排行第七位的海底撈(06862)楊利娟，以及位列第十的阿里系童文紅。
當中，以楊利娟的經歷最為傳奇，她1994年起從海底撈最低層的服務員開始「揼石仔」，之後每半年升一級，到2012年，楊利娟全面掌管海底撈所有門店營運，更成為海底撈創始人之外少數持股的高管之一。
另外，格力電器(000651.SZ)董事長、66歲的董明珠以59億元財富進身第三十一名；滴滴出行總裁、42歲的柳青也以40億元財富位列第四十七名。
【打入榜單還靠持股價值】
想做新一代打工皇帝？胡潤研究院首席調研官胡潤表示，要打入職業經理人榜必須要靠股權價值，不能只靠收入，所以高收入的「金領一族」幾乎不可能上榜。
胡潤「教路」指，職業經理人的成功之路，比較常見是畢業後直接進入一個早期創業團隊，跟隨團隊一步步做大，像海底撈(06862)的楊利娟；又或者先到一家成熟的世界500強企業累積經驗，合適的時候再加入一家快速成長的企業，像阿里巴巴(09988)現任舵手張勇。
另外，雖然「打工女王」之位被醬油界的程雪一舉奪下，但科網巨頭仍是主要的「富豪工廠」。當中，最多員工上榜的公司是阿里系企業，共有16名員工躋身前50名「打工王」。
而位列第二、47歲的劉熾平身家290億元(人民幣‧下同)，他的財富按年增加了120億元，位列去年胡潤百富榜前200名。劉熾平2005年加入騰訊(00700)，現任總裁，加盟後帶領騰訊在遊戲、門戶、互聯網增值服務領域快速發展。
48歲的井賢棟現任螞蟻集團董事長、阿里巴巴董事、合夥人，以175億元位列第三，他的財富上漲了近5倍；51歲的「微信之父」張小龍以140億元則位列第四，財富增加了30億元。3人均是內地科網巨頭的中流砥柱。
胡潤還估計，「中國應該還有一些成功的職業經理人，因為沒有公開訊息而無從得知，比如在騰訊、阿里及美團(03690)等公司，只要持股千分之一到二就能上榜。」
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