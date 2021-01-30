內地打工女王　青出於「男」

胡潤研究院今年首次公布《中國職業經理人榜》，列出了前50名中國最成功的職業經理人，登上今年胡潤中國職業經理人榜的門檻為財富達40億元人民幣(下同)，平均年齡50歲，平均在目前公司工作了17年。

海天味業副董事長兼常務副總裁、50歲的程雪以650億元財富成為「中國職業經理人首富」。騰訊公司執行董事、總裁劉熾平以290億元居第二，螞蟻集團董事長井賢棟以175億元位列第三。

程雪是海天味業的第二把交椅，同時是該企5名實控人之一。去年第三季財報顯示，程雪持有海天味業3.17%股份，共計1.03億股，持股市值達204億元。薪酬方面，2019年報顯示，程雪年薪達547萬元，僅次於該企董事長。

海天味業始創於清朝中葉，目前已成為中國最大的調味品企業。2014年上市後，股價接連翻倍上漲，市值一度突破7,100億元，更被內地股民稱為「醬料界的茅台」。事實上，海天味業共有6人上榜前50名職業經​​理人。

當中，以楊利娟的經歷最為傳奇，她1994年起從海底撈最低層的服務員開始「揼石仔」，之後每半年升一級，到2012年，楊利娟全面掌管海底撈所有門店營運，更成為海底撈創始人之外少數持股的高管之一。

【打入榜單還靠持股價值】

想做新一代打工皇帝？胡潤研究院首席調研官胡潤表示，要打入職業經理人榜必須要靠股權價值，不能只靠收入，所以高收入的「金領一族」幾乎不可能上榜。

另外，雖然「打工女王」之位被醬油界的程雪一舉奪下，但科網巨頭仍是主要的「富豪工廠」。當中，最多員工上榜的公司是阿里系企業，共有16名員工躋身前50名「打工王」。

48歲的井賢棟現任螞蟻集團董事長、阿里巴巴董事、合夥人，以175億元位列第三，他的財富上漲了近5倍；51歲的「微信之父」張小龍以140億元則位列第四，財富增加了30億元。3人均是內地科網巨頭的中流砥柱。

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