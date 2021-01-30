海航集團遭債權人申請破產重整

海航集團周五(29日)發聲明，披露集團同日收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，主要內容為債權人因集團不能清償到期債務，向法院申請對其進行破產重整。集團將依法配合法院進行司法審查，積極推進債務處置工作，支持法院依法保護債權人合法權益，確保企業生產經營順利進行。

海航旗下香港航空回覆本報查詢時表示，知悉有關公司股東的活動可能引起部分公眾關注，港航運作一切正常。

內地流傳海航新任黨委書記顧剛撰寫內部信，指海航很多人沒想過會受一場百年未遇的疫情嚴重影響，讓雪上加霜的海航走到生死存亡邊緣，坦言「即便沒有這次疫情，也很難走下去」。海航辛苦制訂方案為的不是破產，而是重整，「我們所有的煎熬，所有的努力，只有一個方向，就是重整成功」。

顧剛上周五辭去海航集團董事及執行董事長職務。海航當時指，海南省海航集團聯合工作組去年2月底成立以來，推動集團在防控風險、確保航空主業安全運營等做了大量工作，現已完成盡職調查，並制訂風險處置工作思路和方案。海航將在聯合工作組的指導下繼續推進風險處置。

本周海航公布新一屆黨委委員名單，集團創辦人之一、原黨委書記陳峰未入圍，顧剛則當選為集團黨委書記。

海航2015年起四處海外併購，德意志銀行、香港多幅啟德地皮等亦曾為其囊中物。不過，陳峰2018年11月承認，海航流動性問題源於大量併購，已於2017年起逐步出售資產減債，2018年內處理了近3,000億元人民幣資產。

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