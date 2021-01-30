東方日報B1：GameStop散戶挾爆　沽空機構香櫞「收山」

GME近期癲升始於沽空機構香櫞唱淡其股價只值20美元。右圖為香櫞創辦人Andrew Left。

華爾街目前亂象堪比當今美國社會，散戶大軍挾爆沽空美國電子遊戲零售商GameStop(GME)的對沖基金之際，GME及其他近日熱炒股份，周四突遭多家券商和交易平台限制交易，拖累GME周四股價大插44%，掀起散戶齊齊聲討甚至打算興訟。這場史詩式「挾淡倉」大戰已引起美國議員的關注，並準備召開國會聽證會，而狙擊GME的沽空機構香櫞研究(Citron Research)更宣布結束從事20年的沽空研究，相信好戲在後頭！

Robinhood、WeBull、億創理財(E*Trade)及盈透證券(IB)施加交易限制下，持有這些熱炒股份的投資者只能持有或沽出，同獲散戶熱捧的戲院經營商AMC周四暴瀉57%，黑莓(BlackBerry)、家居用品零售商Bed Bath & Beyond及耳筒生產商Koss Corp，跌幅至少28%。

不過，Robinhood遭網民在社交媒體狠批，甚至用戶威脅提出集體訴訟後，宣布由周五起容許「有限度買入」GME股份，消息刺激GME股價於周五早段報復式反彈114%，報413.98美元，AMC亦飆升逾85%至16美元。

無獨有偶，美股近日亦異常波動。道指周三冧636點，創去年10月以來最大跌市後，周四反彈300點，惟周五早段再急挫411點，報30,191點，標指跌45點，至3,742點，以科技股掛帥的納指瀉157點，至13,179點。

GME近期癲升始於沽空機構香櫞唱淡其股價只值20美元，散戶隨即在擁有逾500萬用戶的Reddit投資討論區「押注華爾街」(WallStreetBets)發功極力唱好，掀起史無前例的好淡角力。

現時至少3家券商把限制交易的責任歸咎於結算公司的要求。WeBull表示，若投資者沒有能力為沽空交易平倉，其他人將要為此「埋單」，若結算公司倒閉及沒有足夠押抵品，勢產生「骨牌效應」。據報Robinhood向現有投資者籌集逾10億美元(逾78億港元)，並提取部分銀行備用信貸，以確保有充足現金應付股票交收。

美國證券存管結算公司(DTCC)則表示，GME及AMC等股價巨大波動造成結算交易的重大風險，增加銀行和經紀商的結算孖展按金要求旨在保障整個市場免受違約和系統性風險。

著名對沖基金經理Leon Cooperman表示，現時只有投機者持有GME，該股連50美元也不值，挾爆沽空比率高的股份由很多因素造成，包括疫後聯儲局把利率降至接近零水平，國會批出的財政刺激措施亦擔當一定角色。

就GME等股價異常波動，美國證交會(SEC)已表示正密切注視期權及股市活動，惟民主黨參議員沃倫，批評當局未有對市場操縱行為採取行動，明言一個健康的金融市場「要有警察巡邏執法」。

然而，「新興市場之父」麥樸思認為，監管機構只應確保所有買賣者的交易有效和公平進行，不應作出針對散戶的監管行動，不論他們的交易目標是甚麼。

事件罕有令美國政治光譜處於兩極的議員團結。民主黨眾議員奧卡西奧-科迪斯斥Robinhood阻止用戶交易GME股份「無法接受」，支持眾議院金融事務委員會召開聽證會，共和黨重量級參議員克魯茲表示完全同意，並冀交易平台提高透明度。

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