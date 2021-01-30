一文看清　美散戶「挾淡倉」如何一戰成名？

視像遊戲零售商GameStop(GME)挾淡倉潮令全球嘩然，股價起跌比起以散戶「跟紅頂白」聞名的內地A股有過之而無不及。券商限制炒風卻惹來「烚散戶」的眾怒，但這未算高潮，更轟動的是創辦人早年被香港證監會禁賽5年、揚言GME股價僅值20美元的沽空機構香櫞(Citron Research)，周五宣布「金盆洗手」，不再發表沽空報告，改為給投資者發掘倍升股(Multibagger)！

大戶理應比散戶有更多資訊、金錢和時間上的資源摸索一隻證券的虛實和投資價值，究竟他們為甚麼在GameStop一役如此落泊？《東網》為你細述事件來龍去脈。

1、GameStop究竟是一間甚麼樣的公司？

據官網介紹，GameStop是一間總部位於德州、名列財富500強的遊戲及娛樂產品零售商，門店超過5,000家，遍布10個國家。其最近一份業績顯示，截至去年10月31日止13個星期，銷售額按年倒退30.15%至10.04億美元(約78.31億港元)，虧損卻按年縮窄77.45%至1,880萬美元，反映GameStop正面對業務下滑，加上新冠肺炎疫情來襲，令該公司迫切需要轉型。

2、股價何時開始「挾淡倉」？

由於機構及投資者看淡GME前景，導致GME的沽空率高達138%，據Reddit網民統計，如果全數淡倉平倉共需7,120萬股，但GME的流通股數只6,975萬股，根本不足夠他們平倉。因此如果大量散戶買入股票，甚至買入認購期權加入市場時，在貨源不足的情況下，沽空的投資者便要在市場硬食高價，買貨來平倉。

於上周二(19日)，GME收市價為39.36美元，當日沽空機構香櫞唱淡其股價只值20美元，散戶隨即在擁有逾500萬用戶的Reddit投資討論區「押注華爾街」(WallStreetBets)發功極力唱好，掀起史無前例的好淡角力，GME股價更由上周三(20日)的39.12美元，暴升至本周三(27日)的347.51美元。

美國散戶「挾淡倉」取得了成功，令大戶相繼投降。投資管理公司Melvin Capital於周二(26日)表示，在面臨重大損失後，已經平了GameStop淡倉。雖然外界無法確定淡倉損失金額，但該公司已向Citadel與Point 72借了近30億美元，以支撐財務。至於香櫞周五(29日)則轟動宣布，不再發表「沽空報告」，改為給個人投資者發掘倍升股的機遇。

3、散戶背後由何人領軍？

有外媒起底，發現原來發動這場「戰役」的用戶，是一位來自麻薩諸塞州(Massachusetts)的34歲財務顧問Keith Patrick Gill，彼曾在保險業巨頭萬通(MassMutual)工作，對財務應有一定的認識，算是一位非一般的「散戶」！

Gill在社群媒體上有兩個身份，一個是YouTuber「Roaring Kitty」，另一個是Reddit論壇「下注華爾街(WallStreetBets，WSB)」社群上的「DeepF***ingValue」，他的一系列文章吸引了眾多散戶進場GameStop，掀動這場世紀挾淡倉風暴。Gill於2019年9月在Reddit論壇上，發出了首篇「GME YOLO」的文章，之後他一再強調看好GameStop，還貼出對帳單，吸引了許多散戶一起做好該股。

4、「抱團風」蔓延

美國散戶除了炒起GameStop之外，一眾沽空比率高企的股票也一同掃高，包括AMC、諾基亞等。其後，由於Robinhood等美國券商一度關閉該些股票的交易，令「抱團風」進一步蔓延至其他資產，例如比特幣、白銀等，甚至連跟GME同名的澳洲「GME Resources」股價也曾急飆。

5、大戶有甚麼看法？

●億萬富翁、對沖基金公司Omega Advisors創辦人Leon Cooperman表示，現時只有投機者持有GME，此股不值500美元、不值400美元... 不值50美元。

●「新興市場之父」麥樸思認為，監管機構只應確保所有買賣者的交易有效和公平進行，不應作出針對散戶的監管行動，不論他們的交易目標是甚麼。

●對沖基金Appaloosa舵手泰珀指，1999年散戶興奮入市，認為「狂歡派對」會繼續下去，目前情況極像當年科網泡沫爆破時。

●「下注華爾街」討論區創辦人Jamie Rogozinski提到，討論區成功聚集散戶，反映出「投資世界民主化」，但該平台開始充斥仇恨言論，更面臨操縱市場的指控和潛在法律訴訟。

6、民怨

市場流傳一封散戶致沽空機構的公開信，題為《沽空機構們聽好，這是狙擊你們的理由》，盡顯金融海嘯後中央銀行大肆印鈔救市、加劇貧富懸殊所引起的民怨。

該公開信斥責以Melvin Capital為代表的華爾街機構，於2008年的金融危機給數以百萬的普通民眾製造了莫大苦難，不但沒有受到任何懲罰，反而得到救助，如今又公然非法沽空GameStop這樣的個股、還搞市場操縱，沒有從危機中吸取絲毫教訓。Melvin Capital已於今次GameStop股價大戰中敗陣。

不僅如此，寫信的散戶還聲稱當地媒體收受大企業的贊助，將散戶的熱炒GameStop等個股妖魔化，揚言「我們整整一代人都會記得你的作為」，又呼籲二戰後出生「嬰兒潮」一代的老年人不要受迷惑，希望他們理解，現在遭散戶攻擊的華爾街機構正是當年金融危機期間讓他們的子孫受苦的元兇，現在散戶把握一生難得一次的機會懲罰這些機構。

7、政治影響

券商限制炒風卻惹來「烚散戶」的眾怒，更被政治光譜處於兩極的紐約州民主黨眾議員奧卡西奧-科迪斯(Alexandria Ocasio-Cortez，AOC)同德州共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)同聲斥責，AOC跟克魯茲處於政治光譜的兩極，前者曾言要清算前總統特朗普的支持者，而後者則是特朗普的「鐵粉」，即「理應清算」之列。

事實上，代表着人數眾多的散戶，對抗資本雄厚的少數大戶，不難令人聯想到2011年的佔領華爾街行動。今次美國散戶「挾淡倉」一戰成名，背後卻隱藏着普羅大眾對資本家的不滿以及對經濟失衡的斥責，其對於從政者或決策者而言，都是值得深思的課題。

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