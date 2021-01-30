美股道指曾瀉逾600點　失守三萬大關

美股近日大幅波動削弱投資者入市氣氛，加上強生(J&J)研發的新冠肺炎疫苗的臨床測試表現遜色，美股周五(29日)持續受壓。道指現報29,958點，跌645點或2.11%，失守三萬大關；標指現報3,707點，跌79點或2.11%；納指現報13,042點，跌295點或2.22%。

Robinhood日前限制GameStop(GME)等股價走勢波動的股份後，遭網民在社交媒體狠批，甚至用戶威脅提出集體訴訟後，宣布由周五起容許「有限度買入」GME股份，消息刺激GME股價於周五報復式反彈67.14%，報330美元；AMC亦飆升61.06%至13.98美元。

值得留意的是，投資者擔心如果GameStop股價走勢繼續動盪，恐將蔓延至整個金融市場，而Robinhood可能會因此蒙受損失，逼使一些對沖基金出售其他股票，以籌集資金。

亦有人擔心GameStop的狂熱是市場上更大泡沫的迹象，如果該公司股價崩潰，可能會嚴重打擊散戶投資者。美國證券交易委員會(SEC)周五表示，將調查受監管機構的行動，以了解該決定是否使投資者處於不利位置。

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley說，現時金融市場存在過多的槓桿投資，其可能對散戶投資者帶來挑戰。

業績方面，重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)上季純利倒退29%，至7.8億美元，收入亦減少15%至112.6億美元，股價下挫1.77%。

美國石油公司雪佛龍第4季虧損6.55億美元，全年蝕55億美元，為2016年來首錄全年虧損，股價跌4.3%。

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