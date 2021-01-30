愛立信上季業績好過預期 股價曾飆11%

瑞典電訊設備大廠愛立信(Ericsson)受惠5G設備銷售強勁，以及多國禁用華為設備，去年第4季業績勝預期，刺激周五(29日)股價一度大漲11%，最終收升逾7%。

愛立信公布，上季總營業收入按年增加5%至696億瑞典克朗(約645.3億港元)；經調整後的營業利益按年增長69%至110億瑞典克朗(約102億港元)；淨利潤按年升近70%至75.2億瑞典克朗(約69.7億港元)；毛利率升3.8個百分點至40.6%。

公司首席執行官鮑毅康稱，集團於歐洲的市佔率進一步提高，且將維持2022年的財測目標不變。

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