上海發布2035年遠景目標綱要　加強金融科技研發應用

上海發布《上海市國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標綱要》，其中提出大力發展直接融資，增強資本市場樞紐功能，完善信息披露、發行、退市等制度；配合上海證券交易所穩步推進主板股票公開發行註冊制，提高上市公司質量，爭取債券發行制度改革先行先試，擴大公司債券發行規模；加大資產證券化產品創新力度，依托上海證券交易所打造全國基礎設施(REITs)產品發行交易首選地；積極支持銀行保險機構參與資本市場建設；支持外匯市場創新，提高人民幣在全球外匯交易中的比重。

《綱要》又提出，推進人民幣可自由使用和資本項目可兌換先行先試，擴大人民幣跨境使用；積極推進大宗商品貿易、跨境電子商務等領域使用人民幣計價結算，提升人民幣在經常項目和直接投資中的跨境收付比例，不斷提高人民幣跨境結算等服務的便利化水平。支持境外投資者投資在滬股票、債券等金融產品，推動人民幣由交易貨幣向投資儲備貨幣發展。

《綱要》並倡議，加強金融科技研發應用，加快推動以大數據、人工智能、區塊鏈、雲計算及5G等為代表的金融科技核心技術研發攻關；推動在滬設立國家金融科技發展研究中心；開展數字人民幣應用試點。

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