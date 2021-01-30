回應此前被制裁　傳小米對美提出訴訟

事實上，小米於制裁消息傳出的翌日(15日)已隨即發公告回應指，公司一直堅持合法合規經營，且遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品皆用於民用或商用；又確認其並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國《國防授權法案》(NDAA)下定義的中國軍方公司，將會採取合適的措施保護公司和股東的利益；並正審閱該事件的潛在後果，以便更全面理解其對集團的影響。

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