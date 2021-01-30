1周10大驚奇：異象四起　股市終局快來了？

2021年不知不覺已過了近1個月，全球股市依然欣欣向榮，完全無視疫情的壞消息。開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時，次周則有評論認為「1月20日」拜登「登基」之後有難，惟最後沒有實現！本周又有甚麼訊號？一切小心！

【1、又有冧市異象！美銀警告股價對業績反應 科網泡沫後最差】

每逢股市升至高位，市場必湧現「冧市指標」，最新有美國銀行警告，股市對業績的反應已創下2000年互聯網泡沫以來的最差水平！

據統計，截至目前已經有66家標指成分股公司發布了業績，這些公司的盈利佔標指盈利的22%，其中有73%公司在收入和利潤上都超過市場預期。

然而，一個詭異的現象正讓美銀感到擔心，因為交出超預期業績的公司股價卻跑輸大市，這些公司在公布業績後的交易日平均跑輸標指1.6%。異象還顯示，如果業績指引提高，引發的也是跑輸大市，更瘋狂的是，那些收入和利潤雙雙不及預期的公司，卻能在業績出爐後跑出！

投資者需要知道，上一次出現類似的情況在2000年第2季，標指隨後的一個季度大跌13%，互聯網泡沫開始爆破。

【2、又有冧市異象！上次出現後 翌月即冧】

另外，美股個股走勢現時步伐相當不一致，個股之間的關聯程度降到極低水平，回看近幾年股市多次重挫前，往往會出現類似狀況。

評估標指主要成分股彼此關聯度的指標「標普500指數3個月實際關聯度」現時降至0.16，是過去一年以來最低，也是史上極低水平。該指標的最大值為1，代表所有個股的走勢完全同步。指標下滑的因素是拜登贏得美國總統大選後出現的板塊輪動，因投資者預期政府將推出更多刺激方案，對通貨再膨脹的預期提升；此外，企業季績到來也造成股市波動。

個股關聯度降低，也被視為市場廣度(breadth)變窄的迹象，這種現象在最近幾次美股調整前都出現過，包括2018年時的「波動率末日」(volmageddon)前，當時標指3個月實際關聯度在2017年12月觸及0.06的紀錄低位，美股及後於2018年1月重挫。

【3、又有冧市異象！散戶「挾爆」沽空機構 分析：恐快冧市】

更重要的是，華爾街股市牛氣沖天，本周更出現預示「升市末路」的雞犬皆升現象，多隻一直遭沽空的股票疑被散戶力量「挾爆」，股價大幅飆升，惹來不少市場人士警告是大市即將調整的信號。

在一眾爆升股份中，以視像遊戲零售商GameStop最異常，周一(25日)早市曾狂飆144%，癲見159.18美元，觸發至少9次停牌，惟中段一度轉跌，全日仍漲約18%，收報76.79美元。此前該股遭沽空機構香櫞(Citron Research)唱淡，稱其股價只值20美元，但在社交平台獲散戶發功極力唱好。

其他沽空比率偏高的股票周二繼續被炒起，充電站公司Blink Charging全日收漲32.46%，報60.72美元，創收市新高；經營商場的地產公司The Macerich全日急飆近13%。至於剛獲9.17億美元融資的電影院營運商AMC急升12.6%，收報4.96美元。

Loup Ventures共同創辦人Doug Clinton直言GameStop升勢「毫不合理」。Danske Bank財富管理投資策略員Lars Skovgaard則稱現時無人理會分析員的意見，是掉以輕心的迹象，並稱投資者忽視估值憂慮，令他憶起千禧年科網泡沫爆破。

不僅美國散戶大軍瘋炒，南韓散戶亦不遑多讓，當地以小型股為主的Kosdaq指數，周二(26日)自2000年9月科網泡沫爆破以來首次升穿1,000點大關。該指數去年大漲45%後，今年內再升3%，周二總市值達破紀錄398萬億韓圜(約2.81萬億港元)，散戶佔交投量90%。

J&J Investment投資總監Choi Kwangwook指，散戶資金使Kosdaq成為「全球最昂貴」股市，原因是40%成分企業為估值過高及走勢波動的生化股。資料顯示，現時Kosdaq市盈率達142倍，分別拋離南韓綜合指數及美股納指的36倍及72倍。

【4、又有冧市異象！美股重燃泡沫憂慮 恐慌指數盤中大漲20%】

儘管冧市話題已持續一段時間，但「泡沫」突然成為周一美股主調，促使恐慌指數一度大漲，散戶瘋狂的情緒也帶來交易平台不時出錯。

美股周一盤中突然大跌，恐慌指數迅速大漲20%，一些交易平台突然發生狀況，Robinhood回報在加密交易方面出現一些問題，Vanguard表示，已經了解一些客戶在訪問帳戶時遇到困難，TD Ameritrade指出，已知道部分客戶在thinkorswim平台上未能正常運作。但最不正常的還是市場部分個股走勢，如GameStop瘋漲、SPAC上市方式熱爆，引燃了市場對泡沫的憂慮。

Refinitiv數據顯示，在反映細價股的美國羅素2000指數中，低價位即使收益為負的成分股，也出現極度樂觀的交易情緒，使這指數過去1年跑贏大市近50%。

由數據觀察，花旗的恐慌/興奮指數已來到創紀錄的1.83，高盛風險偏好指數(RAI)也達到1，創4年最高。

一些股票大漲，連公司都無法解釋原因。加拿大科技公司黑莓(Blackberry)表示，他們不清楚為何周一會大漲。

【5、資深投行專家警告：美股投機泡沫將爆破 散戶玩火代價高】

機構投資人名人堂(Institutional Investor Hall of Fame)成員、Richard Bernstein Advisors行政總裁兼首席投資官Richard Bernstein本周警告，市場上正出現投機性沽壓，散戶投資者再繼續「玩火」，將為此付出巨大代價。

在華爾街打滾數十年的他指出，民主化的市場是導致過度狂熱的關鍵因素，泡沫以多種不同形式出現，而這次是典型的泡沫，基本上都是在玩火。他擔心這種天真行為，最終會將外行投資者推入險境。

他也將這種現象歸咎於聯儲局政策帶來的龐大流動性及風險偏好的背景，這種狂熱現象導致市場出現分岔，一方為荒謬的投機客，另一方基本上則被忽略。隨着股市交易量大幅增加，在那一半的投機市場中確實存在泡沫。包括GameStop在內的少數股票，今年正上演史詩級的表現，但升勢卻是涉及沽空挾淡倉等行為而起，缺乏基本面支持。

他警告，如果投資者擔心泡沫爆裂，應該售出股票成為賣家，因為基本面才是取勝的關鍵。他也推薦一些與經濟復甦相關的股票，特別是能源相關股，認為隨着全球經濟復甦，將看到燃料需求回溫。

【6、冧市導火線：通脹會突然升溫】

既然異象四起，那冧市導火線會是甚麼？投資者要小心「基數效應」(base effect)發威！有專家預料，未來幾個月美國通脹數據將急升，即通脹已來到轉捩點，擔心自我應驗效應(self-fulfilling prophecy)會讓通脹急飆，原因是去年春天疫情爆發讓美國物價暴跌。由於通脹數據是與去年相比，預料接下來幾個月的通膨升幅將遠大於以往。

這有甚麼影響？BCA Research首席全球策略師Peter Berezin認為，通脹狂飆的消息可能會讓市場出現震盪，而且通脹可能導致「自我應驗預言」，即如果大家都預期物價不斷上漲，就會大肆購買商品，引爆搶購潮。想像一下，去年的廁紙大缺貨變成整體經濟的全面性現象。

投資者對於通脹的憂慮是害怕物價飛漲會促使聯儲局收緊貨幣政策，繼而打擊股市。當局為了安撫市場，強調改採平均通脹率2%的目標。為了彌補多年來通脹未達2%，當局願意容忍通脹超過2%一段時間，並暗示至少未來3年利率都不會改變。

然而，拜登的大規模紓困和疫苗接種，或許會改變此狀況。美國銀行證券全球經濟學家Ethan Harris等人本周發表報告稱，如果國會通過拜登的1.9萬億美元紓困案，「超額」儲蓄將達2萬億美元，沒有相關歷史經驗能評估經濟要如何走出疫情、恢復正常。

【7、冧市導火線！全球經濟依然未解「缺」】

全球經濟依然未解「缺」！在缺貨櫃下，世界運費急飆，連帶麥當勞也受累；另外，車用晶片短缺隨時令歐洲處於貿易戰下風。

新冠肺炎打亂全球航運，由於各地經濟復甦步伐不一，各地互相爭奪貨櫃導致貨櫃短缺，苦等貨櫃多時的商家，寧願支付溢價搶奪，導致運費成本急飆，增幅數以倍計，影響所有需要從中國發貨的商家，特別是電子商貿公司和消費者，或需要承擔更高成本。

船期混亂亦可能影響香港麥當勞的薯餅供應，該公司周一於社交網站表示，由於來自美國的薯餅供應緊張，早餐可免費轉配粟米杯。

全球貨櫃箱指數顯示，40呎櫃運費近月急速上升，由2019年不足2,000美元升至上周四(21日)的5,340.3美元，創2011年以來高位。

Redwood Logistics行政總裁耶格爾表示，與去年3月低位相比，從中國到美國和歐洲的運費飆升了300%，即使是從美國開出的貨櫃運費也上升，儘管升幅沒有那般瘋狂。全球貨櫃箱指數顯示，40呎櫃運費近月急速上升，由2019年不足2,000美元升至上周四的5,340.3美元，創2011年以來高位。

供應鏈風險公司Resilience36經理Mirko Woitzik亦稱，去年12月從亞洲往北歐航線的現貨運費比1年前高出264%；從亞洲往美國西岸的航線運費亦按年增145%。

造成貨櫃運費急漲的原因之一是貿易不平衡，中國向歐美國家出口遠多過從歐美國家進口。中國疫情於去年第2季基本上已受控，惠及當地經濟快速反彈，這導致亞洲需要貨櫃時，這些貨櫃卻滯留在西方國家。

耶格爾直言，全球共有約1.8億個貨櫃箱貨櫃，卻被放錯地方；現實情況是每3個從中國離開的貨櫃，只有1個回來，不但導致中國貿易盈餘進一步擴大，中國進取地搶奪空櫃，亦導致美國出口商一櫃難求。

不僅如此，會計師行羅兵咸永道中港運輸和物流負責人Alan Ng表示，由於去年上半年全球大部分地區均需要封鎖防疫，很多新貨櫃的訂單都被取消，惟復甦步伐令人驚訝，貿易量突然復甦，幾乎所有主要的航運公司都需要提升運力，以應對貨櫃短缺問題。

此外，空運能力受限，亦加劇貨櫃短缺情況。空運公司通常會利用客機的額外容量載貨，惟疫情及旅遊限制下，坐飛機的乘客大減，國際航班亦大跌；一些高價值產品如iPhones一般會採用空運，如今也需要改用貨櫃海運。

航運公司已訂購一些新貨櫃，但未必能即時解決問題。上海國際航運研究中心去年第4季發表的報告預預期，貨櫃短缺問題可能持續多3個月或更久。

曾著書論述貨櫃箱貨運革命的經濟師兼歷史學家Marc Levinson則認為，全球航運亂象，很可能與船公司過度追求超大型貨櫃船有關。

他直言，超大型貨櫃船搞亂了全球運輸系統，因為貨船愈來愈大，港口反而無法運作暢順，沒有貨船靠岸時猶如死港，一有貨船靠岸便需要卸載多達3,000個貨櫃，不但貨船在港口要花上更長時間卸貨，貨車亦要大排長龍，鐵路亦無法處理湧現的貨櫃，結果是運送時間更長、增加延誤問題。

【8、冧市導火線！晶片恐成貿戰武器 歐洲頭痕】

除了缺貨櫃外，之前已陸續傳出德國、美國和日本多家汽車巨擘因車用晶片短缺被迫停工甚至減產。現傳戴姆勒決定把有限的晶片優先供給平治S級等盈利能力較高的車型；福士亦採取類似措施，把晶片優先搭載於保時捷的車款及Skoda新推出的純電SUV(多用途運動車)」。日媒則指，瑞薩、東芝、恩智浦及意法半導體等多家晶片商擬將車用晶片售價調高10%至20%。

有見及此，據報「車用半導體在全世界供貨量不足，許多國家自去年底就透過外交管道向台灣求助」，又指台灣的經濟部已要求台積電及聯華電子等增產。台積電則重申，汽車晶片短缺是公司的首要考量，將持續與汽車電子客戶緊密合作，支援產能需求。

值得留意的是，著名研究機構麥肯錫指出，車用晶片缺貨凸顯歐洲半導體技術落後，料需時10年才可能製造出足以與亞洲和美國匹配的晶片。這令市場憂慮晶片可能會被用作未來貿易戰的武器，歐洲需要建立自己的半導體產業鏈。

日媒把當前困局歸咎於美國前總統特朗普去年下半年開始把中芯國際當成華為來重點打壓，中芯設備供應及擴產受阻令訂單湧向台灣，麻煩在於手握全球60%晶片代工產的台積電和聯電，本已忙於應付「宅經濟」和5G推動的電子產品晶片需求。半導體製造商Innosilicon高層則直指，現時沒有足夠的晶片支持虛擬貨幣「一哥」比特幣採礦設備的生產。

不過，歸根究柢還是以前晶片代工廠對8吋晶圓代工產能投資不足，擴產要靠併購，原因之一是過去車用晶片利潤不高，可是偏偏多達約80%車用晶片產自8寸晶圓的生產線。鑑於擴產非一時三刻能實現，業界人士坦言，車用晶片缺貨狀況恐長達1年，而研究公司伯恩斯坦更估算，本年恐有多達450萬輛汽車因此無法面世，接近全球年產量5%。

【9、鱷王達利奧警告：美國政治社會分裂嚴重 不解決恐陷內戰】

除了未解「缺」外，美國總統拜登上周上任，惟目前美國社會仍備受疫情困擾，且美國社會因選舉造成嚴重的族群對立。全球最大避險基金橋水基金創辦人達利奧(Ray Dalio)警告，若美國政府不解決其政治、經濟和社會分歧，美國可能會陷入一場可怕的內戰！

外媒引述達利奧表示，美國面臨巨大挑戰，包括由疫情引起的經濟危機、收入不平等、龐大的政治債務，又指美國正處於一場可怕的內戰邊緣，因美國政府財政狀況惡化，且社會處於極為分裂的狀態。

據報他研究了過去500年的歷史和週期，發現巨大的財富鴻溝和價值觀鴻溝，同時又存在大量債務、經濟不景氣的情況，容易產生衝突和脆弱性。如果不解決其政治、經濟和社會分歧，美國可能會演變成一場可怕的內戰。

他呼籲兩黨應共同努力，一同處理貧富差距、政府債務和政治黨派關係，又認為民主黨人和共和黨人都需要改變，僅靠口才和精神是不夠的，美國需要革命性的變革。

【10、蓋茨成為美最大的農地地主 為種「超級穀物」？】

最後想分享的是，外媒引述美國地產月刊《Land Report》報告指出，全球5大富豪之一、微軟創辦人--蓋茨(Bill Gates)，在美國擁有約24.2萬英畝的農地，成「美國最大農戶」！

研究指出，蓋茨擁有農田最多的州是在路易斯安那州，持有69,071英畝；阿肯色州持有47,927英畝；內布拉斯加州擁有20,588英畝；在美國各地購買了24.2萬英畝的耕地，這足以使他成為美國最大的私人農田所有者。

據報，蓋茨的私人投資公司Cascade Investments直接或通過第3方實體持有土地。雖然一位IT(資訊科技)業界的億萬富翁成為美國最大的農戶，有點令人感到驚訝，但這其實不是蓋茨第一次涉足農業領域。

2008年，其基金會就宣布提供3.06億美元捐款，在非洲及南亞的小農中，促進高產及可持續的農業。目前還不完全清楚蓋茨將如何利用農田，也不清楚是否有土地被預留用於保護，但目前情況表明，這些土地的使用方式符合蓋茨基金會的價值觀。有消息就話，蓋茨打算研發能抵抗氣勢變遷的「超級穀物」。

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