紅磡都會軒本月暫錄6宗成交　兩房戶減至901萬元沽

中原地產分行經理袁顯岸稱，紅磡都會軒以用家主導，每年買賣交投僅20餘宗，本月交投活躍，暫錄6宗成交，平均實用呎價18,162港元。其中1座低層10室，實用面積493方呎，兩房間隔，座向東南方，上月開價915萬元，新近以901萬元沽出，呎價18,276元。

據悉，原業主於2003年2月以252.2萬元一手買入單位，持貨近18年，現轉手帳面獲利648.8萬元離場或逾2.5倍。

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