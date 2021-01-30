將軍澳LP10次輪銷售　大批準買家到場等候揀樓

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10今(30日)早上進行次輪銷售，吸引大批準買家到場揀樓，報到人龍伸延至售樓處所在大廈的街道，場面熱鬧。

該批單位單位日前截止接受認購，共錄逾4,080個登記，以今輪推出218伙計，超額逾17倍。是次銷售包括117個兩房戶、92個三房戶、9個四房戶，實用面積由484至1,205方呎。最低折實呎價單位為第1A座2樓D單位，實用面積634方呎，折實呎價約13,888元。

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