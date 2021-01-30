代理指3組客戶斥資逾2000萬元各購將軍澳LP10兩伙

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10今(30日)早進行次輪銷售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，今日銷售氣氛明顯較首輪踴躍，原因是疫情稍見回穩，以及市場確認出現小陽春，該行買家出席率達80%，以用家為主，當中九龍及將軍澳客戶佔逾50%，港島東客戶亦佔近20%。

他表示，該行錄得3組客戶斥資最少2,000萬元購入兩伙。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020