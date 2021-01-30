馬鞍山Silversands首小時賣出逾30伙 一房戶沽清
2021年01月30日 11:33
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發展商特別租用酒樓作等候區，讓買家分批揀樓以疏導人流。
1月再有全新樓盤開售。信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands今(30日)推出50個細單位進行首輪銷售，發展商為疏導人流，特別租用售樓處附近酒樓用作買家等候區，並分批安排買家前往售樓處揀樓，而首小時已沽出逾30伙，首批一房戶已悉數沽清。
項目首批開售單位共錄近380張入票登記，超額認購約6倍。該批單位扣除18.5%最高折扣優惠後，折實平均呎價19,888港元，當中包括20個一房及30個兩房戶，全屬標準單位，折實售價介乎586.31萬至1,039.94萬元，折實呎價18,889至20,802元。
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