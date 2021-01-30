創富路上由躊躇滿志變成惆悵喪志？別忘只要有恒心...

想白手興家？不過，天意弄人，上天總會給你種種難關，令你對致富萌生放棄念頭。當你由躊躇滿志變成惆悵喪志的時候，不妨參考一下「勵志成功大師」的金石良言吧！

先介紹拿破侖·希爾(Napoleon Hill，1883-1970)，他是美國最偉大的勵志成功大師，創建的成功哲學和17項成功原則，以及他永遠如火如荼的熱情，鼓舞了千百萬人，被譽為「百萬富翁創造者」，他在1937年著的《你想就有錢──思考致富的十三步階梯》(Think and Grow Rich)，深入地研究了逾500位白手興家的富翁特點。

還有《How Rich People Think》作者Steve Siebold，也是位白手興家的富翁，他把1,200位世界級富豪所有共同特點編製成書，非常具參考價值。

說回勵志大師Hill和白手興家富豪Siebold，沒時間詳讀他們的著作？不要緊，以下21點撮要了他們的成功哲學，不妨時刻參考一下，尤其是你感到氣餒時。

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1、富人認為貧窮是萬惡之源

不要再認為金錢是萬惡之源。成功大師的心得是：「如果覺得『富起來』會感到有點不好意思，是因為一般人很多時被洗腦，以為發達的人純粹是幸運或靠不誠實。不過，富人會知道金錢不是萬能、不能保證生活得開心，但它可令生活更容易及讓人更享受生命」。

2、富人認為自私是一種美德

一般人會認為自私是一種罪惡。成功大師認為：「富人會嘗試令自己快樂，不會假扮要救世。試想想，如果你不能先照顧好自己，又怎能幫人」？

3、富人有行動的心態

一般大眾只有「中獎」的心態。成功大師說：「當你花大量時間等待中六合彩或期望社會繁榮時，富人已着手解決問題。富人不喜歡等，喜歡動起來」。

4、富人相信獲得特定知識

當一般大眾在等待別人傳授知識的時候，成功大師提醒：「世界上很多頂尖人物教育程度也不高，但他們絕對不是文盲，取得或被加冕博士學位的大有人在。他們之所以成功，是對特定知識的追求」。

5、富人對未來有夢想

當一般大眾緬懷過去時，成功大師提醒：「白手興家的富豪，大多成長於不快童年，但他們都有夢想，不甘於現狀，正因有夢想，他們有清晰目標，並敢於向不明朗的未來打拚」。

6、富人對金錢的想法具有邏輯

當一般大眾帶著感性目光去看金錢時，成功大師提醒：「世界一流的人視金錢為重要工具、當下的一種選項，他們會把握機會」。

7、富人會跟隨熱誠而走

當一般人為了錢而做他不願意做的工作時，成功大師說：「富人寧願追尋自己想做的事，並想盡辦法做好」。

8、富人喜歡挑戰

當一般人為了不要有挫敗感，把目標訂得低一些時，成功大師指出：「富人無懼失敗，把目標訂得很高」。

9、富人花其他人的錢

當一般人覺得要自己搵錢時，成功大師提醒：「富人知道一個人作用有限，知道怎樣藉用他人賺錢或投資」。

10、富人知道市場是被情緒及貪婪驅動

當一般人要理性及有策略去做事時，成功大師說：「富人早已洞悉金融市場充滿恐懼與貪婪，可以把握市場行情利用槓桿致富」。

11、富人會教他的孩子如何致富

當一般人教孩子怎樣在社會上生存時，成功大師點出：「富人會在孩子很年幼的時候，便向他們分析這個世界有甚麼、沒有甚麼，自小就培育小孩世界觀」。

12、富人會尋找財富上的心靈平靜

一般人通常都為錢感到緊張、煩惱，成功大師說：「富人會感到心靈上的平靜，因他們了解到金錢是必須的，不會抗拒找出搵更多錢的方法」。

13、富人偏好教育多於娛樂

當一般人覺得學習很痛苦、應及時行樂一下的時候，成功大師提醒：「富人不會在意傳統教育，反而更重視離開校園後的進修。如果能到富人的家一趟，你會看到無數教人怎樣成功的書；一般人的書大部分只是娛樂雜誌、小說等」。

14、富人只想身邊圍繞着類似想法的人

當一般人覺得富人功利的時候，成功大師卻認為：「富人不會太在意別人的看法，不會因他人的評價而沮喪或興奮，他們只會與類似想法的人一起」。

15、富人專注於賺錢

當一般人專注儲錢的時候，成功大師點出：「富人會專注應該怎樣為創富而承擔風險，不會只顧儲蓄，只管儲蓄令人錯失機會，富人即使面對流動現金出現少少問題，亦仍會集中注意在怎樣賺大錢上」。

16、富人知道何時冒險

當一般人經常怕辛辛苦苦搵的錢會冇晒、要令搵來的錢安全時，成功大師說：「富人會想着槓桿，因只要有充分計劃，合理的槓桿會助你賺更多的錢」。

17、富人會在不確定性中尋找安穩

當一般人仍在想「安舒區」時，成功大師卻說：「冇錯，很多人首要目標是尋求生理、心理、情緒上的安穩，但世上一流的思想家會知道賺取100萬並不容易，尋求安穩只是一種破壞，他們會學習令自己在不確定的環境上保持心身上的安穩」。

18、富人期望錢可以變更多錢

當一般人仍為錢掙扎時，成功大師提醒：「不要去聽甚麼人生就是要為錢愁，亦不要迷信甚麼要對現時所有去感恩。你要做的是：大諗頭，例如為何你不能有100萬，甚至更多」？

19、富人渴望成功

當一般人覺得「困擾」是負面詞時，成功大師卻說：「富人願意被財富所困，他們將生意視作一場遊戲，並渴望勝出」。

20、富人視金錢為朋友

當一般大眾視金錢為敵人時，成功大師提醒：「如果你想有錢，首先別與錢為敵，要與錢成為朋友，凡是富人都會把錢視作朋友，慢慢培養關係及正面感覺」。

21、富人知道可以完全擁有一切

當一般大眾認為，只可以從家庭或致富中二選一時，成功大師提醒：「富人從不認為要犧牲家庭生活才能有錢。他們認為只要想要，絕對可以完全擁有一切，因你的心靈植根愛與豐裕，你的家人必定會支持到底」。

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