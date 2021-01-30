又被挾淡倉？白銀期貨曾續漲逾7% 專家話...

散戶大軍轉戰白銀市場，銀價連續第2日被炒高！紐約3月期銀周五(29日)一度漲7.1%，收市升3.8%，至每安士26.914美元，現貨白銀亦曾升最多4.3%至3周高位。

白銀市場打破近期悶局，始於Reddit投資討論區上有用戶貼文指白銀是操縱最嚴重的市場之一，華爾街大行透過操縱黃金和白銀市場淹蓋真實通脹，鼓動網友進行「挾淡倉」行動。適逢日前視象遊戲股GameStop等散戶熱炒股份遭Robinhood等交易平台和券商限制交易，可能引發部分散戶轉炒白銀和白銀相關期貨期權、股份及交易所買賣基金(ETF)。

德國商業銀行分析員Eugen Weinberg形容白銀近日走勢極端，缺乏基本因素支持。他指出，散戶在網上交換投資貼士，導致資金大量轉移推高了價格，但有信心散戶的影響力難以持久，最終工業用家及機構投資者的需求會主導銀價長遠走勢。

不過，麥格理金屬及大宗商品策略主管Marcus Garvey相信至少於「十分短期之內」，投資者對持有貴金屬的沽空倉將會抱持審慎，無論從基本因素方面抑或因其他市場的表現。

Flexible Plan Investment研究董事Jason Teed則認為，即使白銀出現挾淡倉，相信市場威力會較為輕微，因為一隻中型股票被挾淡倉與商品是另一回事，後者市場規模相當龐大。

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